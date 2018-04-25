Хавбек "Бетиса" может перейти в "Барселону"

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Хавбек "Бетиса" может перейти в "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Фабиану Руису, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает его кандидатуру в качестве замены хавбеку Андре Гомешу, который летом будет выставлен на трансфер. Стоит отметить, что отступные в контракте Руиса составляют 30 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Руис провел за "Бетис" 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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