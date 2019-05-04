Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов
Полузащитник "Борнмута" Райан Фрэйзер отметился голевой передачей в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0).
Эта результативная передача стала для него 14-й в нынешнем сезоне и он догнал лидера по этому показателю среди игроков топ-5 чемпионатов форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Кроме того, Фрэйзер опередил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (13).
В нынешнем сезоне 25-летний Фрэйзер провел за "Борнмут" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|37
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Борнмут
|37
|45
|13
|Кристал Пэлас
|36
|43
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14