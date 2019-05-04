Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов

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Хавбек "Борнмута" обошел Месси по числу голевых передач среди игроков топ-5 чемпионатов
Полузащитник "Борнмута" Райан Фрэйзер отметился голевой передачей в матче 37-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0).

Эта результативная передача стала для него 14-й в нынешнем сезоне и он догнал лидера по этому показателю среди игроков топ-5 чемпионатов форварда дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Кроме того, Фрэйзер опередил нападающего "Барселоны" Лионеля Месси (13).

В нынешнем сезоне 25-летний Фрэйзер провел за "Борнмут" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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