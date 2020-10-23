Хавбек "Боруссии" Джан перед игрой с "Зенитом" заразился коронавирусом
Дортмундская "Боруссия" понесла потери перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".
Как сообщает официальный твиттер "шмелей", полузащитник Эмре Джан сдал положительный тест на коронавирус.
Футболист чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Сейчас он находится на домашнем карантине.
Матч "Боруссия" - "Зенит" состоится в среду, 28 октября, в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Малком пропустит матчи с "Рубином" и "Боруссией". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20