Хавбек "Боруссии" Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии

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Хавбек "Боруссии" Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна стал самым молодым автором гола в Кубке Германии. Об этом сообщает  сообщает Opta.

Футболист забил мяч в матче 1/8 финала турнира с "Вердером" (2:3). 

Рейна вышел на замену на 66-й минуте, а на 78-й установил окончательный счет матча. Игроку на момент встречи было 17 лет и 82 дня.

В основной команде полузащитник играет с начала 2020 года.

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