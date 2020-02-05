Хавбек "Боруссии" Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии
Хавбек дортмундской "Боруссии" Джованни Рейна стал самым молодым автором гола в Кубке Германии. Об этом сообщает сообщает Opta.
Футболист забил мяч в матче 1/8 финала турнира с "Вердером" (2:3).
Рейна вышел на замену на 66-й минуте, а на 78-й установил окончательный счет матча. Игроку на момент встречи было 17 лет и 82 дня.
В основной команде полузащитник играет с начала 2020 года.
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