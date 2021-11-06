Хавбек "Боруссии" рискует пропустить остаток года

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Хавбек "Боруссии" рискует пропустить остаток года

Фото инстаграм Джованни Рейны

Дортмундская "Боруссия" ещё в сентябре потеряла из-за травмы атакующего полузащитника Джованни Рейну.

18-летний футболист получил серьёзное мышечное повреждение в расположении сборной США и с тех пор на поле не выходил.

По информации Goal.com, восстановления американца затягивается, в связи с чем он рискует пропустить остаток календарного года.

В текущем сезоне Рейна сыграл за "Боруссию" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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