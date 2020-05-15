Хавбек "Боруссии" Ройс поделился ожиданиями от матча с "Шальке"
Хавбек "Боруссии" Марко Ройс рассказал, чего ждет от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Германии с "Шальке.
Игра состоится завтра, 16 мая, и начнется в 16:30 (мск). Этот матч станет первым для команд после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.
Отметим, что Ройс не примет участия в матче из-за травмы.
"Сезон продолжается, но это не значит, что ситуация нормализовалась. Мы пытаемся спасти индустрию, в которой задействованы 55 тысяч человек. Болельщики дома продолжат думать, что коронавирус все еще не побежден.
Расслабляться нельзя, мы должны прислушиваться к врачам и политикам", - цитирует Ройса El Pais.
На данный момент "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице, "Шальке" располагается на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16