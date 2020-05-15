Хавбек "Боруссии" Ройс поделился ожиданиями от матча с "Шальке"

Хавбек "Боруссии" Марко Ройс рассказал, чего ждет от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Германии с "Шальке.

Игра состоится завтра, 16 мая, и начнется в 16:30 (мск). Этот матч станет первым для команд после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Ройс не примет участия в матче из-за травмы.

"Сезон продолжается, но это не значит, что ситуация нормализовалась. Мы пытаемся спасти индустрию, в которой задействованы 55 тысяч человек. Болельщики дома продолжат думать, что коронавирус все еще не побежден.

Расслабляться нельзя, мы должны прислушиваться к врачам и политикам", - цитирует Ройса El Pais.

На данный момент "Боруссия" занимает 2 место в турнирной таблице, "Шальке" располагается на 6 позиции.

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