Хавбек "Боруссии" забил шедевральный гол на тренировке
Пресс-служба дортмундской "Боруссии" показала фантастический гол в исполнении полузащитника Томаса Дилэйни.
29-летний датчанин забил "ударом скорпиона", отправив мяч с лёта в "девятку" ворот. Зацените!
Thomas Delaney said pic.twitter.com/fCoIMMwYk4— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 30, 2021
В текущем сезоне Дилэйни сыграл за "Боруссию" Д 25 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.
В турнирной таблице Бундеслиги "шмели" идут на пятом месте. В 1/4 финала Лиги Чемпионов они сыграют с "Манчестер Сити".
Не пропустите: Мбаппе мог перейти в дортмундскую "Боруссию" в 2016 году. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20