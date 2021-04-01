Хавбек "Боруссии" забил шедевральный гол на тренировке

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Хавбек "Боруссии" забил шедевральный гол на тренировке

Фото инстаграм Томаса Дилэйни 

Пресс-служба дортмундской "Боруссии" показала фантастический гол в исполнении полузащитника Томаса Дилэйни.

29-летний датчанин забил "ударом скорпиона", отправив мяч с лёта в "девятку" ворот. Зацените!

В текущем сезоне Дилэйни сыграл за "Боруссию" Д 25 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

В турнирной таблице Бундеслиги "шмели" идут на пятом месте. В 1/4 финала Лиги Чемпионов они сыграют с "Манчестер Сити".

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