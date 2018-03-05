Хавбек "Брайтона" раскритиковал футболистов "Арсенала"

Хавбек "Брайтона" Стивен Сидуэлл резко высказался о футболистах "Арсенала".

"Было то, о чем все говорят в последнее время. У них нет характера, бойцовских качеств, желания и страсти носить футболку команды. Это было видно в воскресенье. Перед матчем в подтрибунном помещении по их внешнему виду было видно, что они не готовы засучить рукава и выполнить работу.

Еще до игры мы знали, что нам нужно хорошо начать матч. Знали, что будет жесткая игра. Все, что есть у футболистов "Арсенала" - это талант и техника, и это тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе" - приводит слова Сидуэлла Talk Sport.

Напомним, что в прошедшем туре АПЛ "Брайтон" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:1.

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