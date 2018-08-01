Хавбек "Челси" Баркли поделился ожиданиями от нового сезона

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Хавбек "Челси" Баркли поделился ожиданиями от нового сезона

Полузащитник "Челси" Росс Баркли заявил, что он намерен завоевать место в основном составе команды.

"Когда я переходил в "Челси", то у меня была незалеченная травма. Я пытался как можно скорее восстановиться после нее, но почувствовал себя хорошо только в конце сезона. Все межсезонье я упорно работал и теперь чувствую себя прекрасно. Верю, что упорная работа принесет свои плоды.

Я не считаю, что потерял время в "Челси". Сейчас в команде новый тренер и я намерен проявить себя с лучшей стороны", - приводит слова Баркли официальный сайт клуба.

Напомним, что 24-летний Баркли перешел в "Челси" в январе из "Эвертона" за 17 миллионов и провел за лондонский клуб 4 матча.

Не пропустите: "Челси" начал переговоры о переходе потенциальной суперзвезды. | http://soccernews.ru

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