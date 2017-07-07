Хавбек "Челси" Чалоба близок к переходу в "Уотфорд"

Хавбек "Челси" Натаниэль Чалоба может перейти в "Уотфорд", сообщает Watford Observer.

По информации ресурса, футболист хочет покинуть клуб, чтобы получать больше игрового времени. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 6 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2012/13 Чалоба играл в аренде за "Уотфорд".

Читайте также: "Уотфорд" объявил о трансфере Бахманна. | http://soccernews.ru