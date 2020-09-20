Хавбек "Челси" Хаверц ярко высказался о Юргене Клоппе

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Хавбек "Челси" Хаверц ярко высказался о Юргене Клоппе

Хавбек "Челси" Кай Хаверц перед матчем с "Ливерпулем" рассказал, что думает о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе. Футболист подчеркнул, что специалист не остановится на одном трофее.

"Клопп - велики тренер во всех смыслах слова. Он уже многого добился в "Ливерпуле", но не думаю, что он удовлетворен. Судя по тому, что я о нем слышу, я бы сказал, что он все еще голоден до трофеев и хочет выиграть еще больше", - цитирует игрока The Guardian.

Матч 2-го тура АПЛ "Челси" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 39 сентября. Начало - в 18.30 (мск).

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