Хавбек "Челси" хочет сменить клуб

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Хавбек "Челси" хочет сменить клуб
Полузащитник "Челси" Дэниэл Дринкуотер задумался о смене клуба, сообщает The Times.

По сведениям издания, футболиста не устраивает количество игровой практики в лондонском клубе.

Напомним, что хавбек перешел в стан лондонцев прошлым летом за 40 миллионов евро, но так и не стал игроком основного состава.

В этом сезоне 28-летний Дринкуотер провел за "Челси" 22 матча (12 в основе) и забил 1 гол.

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