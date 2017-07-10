Хавбек "Челси" Лофтус-Чик перейдет в "Кристал Пэлас"

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Хавбек "Челси" Лофтус-Чик перейдет в "Кристал Пэлас"

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик, скорее всего, продолжит карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, стороны согласовали трансфер 21-летнего футболиста. Ожидается, что игрок присоединится к "орлам" на правах аренды.

Сообщается, что наставник "Челси" Антонио Конте в будущем рассчитывает на игрока, а пока хочет, чтобы он набирался опыта в АПЛ.

В прошедшем сезоне Лофтус-Чик сыграл 11 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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