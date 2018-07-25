Хавбек "Челси" может перейти в клуб Ла Лиги

"Севилья" проявляет интерес к французскому полузащитнику "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Севильи" хавбек может заменить своего соотечественника Стивена Нзонзи, который намерен сменить клуб.

23-летний Бакайойо перешел в "Челси" год назад из "Монако" за 40 миллионов евро, провел за клуб 43 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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