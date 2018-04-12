Хавбек "Челси" может перейти в "Монако"

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Хавбек "Челси" может перейти в "Монако"

"Монако" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Тьемуэ Бакайоко, сообщает The National.

По сведениям издания, монегаски намерены вернуть своего бывшего футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что хавбек перешел в лондонский клуб летом 2017 года за 40 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Бакайоко провел за "Челси" 37 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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