Хавбек "Челси" отказался переходить в "Шальке"

Хавбек "Челси" Рубен Лофтус-Чик отказался переходить в "Шальке", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, 22-летний футболист отклонил предложение "кобальтовых", поскольку хочет остаться в лондонском клубе.

Стоит отметить, что "Шальке" был заинтересован в аренде Лофтуса-Чика.

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