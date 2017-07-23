Хавбек "Челси" отказался переходить в "Спартак"

Теги бетисспартак москвамарио пашаличчелси

Хавбек "Челси" отказался переходить в "Спартак"Полузащитник лондонского "Челси" Марио Пашалич отказался переходить в московский "Спартак", информирует Estadio Deportivo.

По сведениям источника, несмотря на то, что "аристократы" и "красно-белые" уже достигли принципиальной договоренности об аренде 22-летнего хавбека, сам футболист отказался перебираться в Россию. Приоритетным для себя вариантом серб видит переход в севильский "Бетис", который также проявлял в нем заинтересованность.

Напомним, сегодня "Спартак" сыграл вничью с "Уфой". | soccernews.ru

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