Хавбек "Челси" стал игроком "Ростова"
Эквадорский полузащитник "Челси" Жосимар Кинтеро перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.
Ростовчане договорились об аренде футболиста до лета 2018 года.
"Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что "Ростов" станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь", - сказал Кинтеро.
20-летний Кинтеро выступает за "Челси" с 2014 года, но не провел за основой состав ни одного матча. Ранее играл за молодежный состав "Барселоны".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24