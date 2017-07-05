Хавбек "Челси" стал игроком "Ростова"

Эквадорский полузащитник "Челси" Жосимар Кинтеро перешел в "Ростов", сообщает официальный сайт клуба.

Ростовчане договорились об аренде футболиста до лета 2018 года.

"Я очень рад, для меня это совершенно новый опыт. Теперь я буду играть на серьезном уровне, это вызов для меня. Перед переходом я разговаривал с Кристианом Нобоа, он сказал, что "Ростов" станет хорошим опытом для моего развития. Я буду много работать, чтобы получить возможность играть. Поэтому я здесь", - сказал Кинтеро.

20-летний Кинтеро выступает за "Челси" с 2014 года, но не провел за основой состав ни одного матча. Ранее играл за молодежный состав "Барселоны".

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