Хавбек "Челси" танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

Полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли снова стал фигурантом громкого скандала.

По информации Daily Mail, 25-летний футболист во время международного перерыва отправился в Дубай.

На курорте англичанин решил развлечься в ночном клубе, где вёл себя крайне странно. В частности, он танцевал полуголым в обнимку с мужчиной.

Chelsea star Ross Barkley filmed TOPLESS in Dubai nightclub

https://t.co/KaXHBRvAUV — Inside Chelsea FC⚽️ (@InsideChelsea) November 23, 2019

В текущем сезоне Баркли сыграл за "Челси" 9 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "синими" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: Чалов зимой может перейти в "Челси". | http://soccernews.ru