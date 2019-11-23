Хавбек "Челси" танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

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Хавбек "Челси" танцевал полуголым в обнимку с мужчиной

Полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли снова стал фигурантом громкого скандала.

По информации Daily Mail, 25-летний футболист во время международного перерыва отправился в Дубай.

На курорте англичанин решил развлечься в ночном клубе, где вёл себя крайне странно. В частности, он танцевал полуголым в обнимку с мужчиной.

В текущем сезоне Баркли сыграл за "Челси" 9 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "синими" рассчитан до 2023 года.

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