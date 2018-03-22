Хавбек "Челси" выбыл до конца сезона

Полузащитник лондонского "Челси" Итан Ампаду выбыл до конца сезона, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, у 17-летнего валлийца диагностирован перелом лодыжки. Сроки восстановления составят несколько месяцев.

В этом сезоне Ампаду сыграл за основную команду "Челси" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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