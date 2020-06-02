Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене

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Хавбек ЦСКА Ахметов поделился фотографией после операции в Мюнхене

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов в инстаграме рассказал о том, как прошла его операция в Мюнхене. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Напомним, несколько дней назад футболист улетел в Германию для проведения запланированной артроскопии на левом плечевом суставе.

"Надеюсь, больше вылетать не будет. Спасибо всем, кто переживал, и тем, кто вернул мое плечо на место. Операция прошла быстро и легко. Ин ша Аллах восстановление пройдет по этому же маршруту. Моя признательность за ваше тепло! Чувствую его даже в Германии", - рассказал 22-летний полузащитник.

Сроки восстановления хавбека после процедуры пока неизвестны. Напомним, чемпионат России возобновится 19 июня.

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