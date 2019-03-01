Хавбек ЦСКА Ахметов рассказал, за какой европейский клуб болеет

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Хавбек ЦСКА Ахметов рассказал, за какой европейский клуб болеет

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов в интервью Sport24 рассказал, за какой европейский клуб болеет.

"В раннем детстве я симпатизировал тем командам, чьи футболки у меня были: из "Реала" был Роналдо, зубастик, из "Баварии" - Джоване Элбер, из "Барсы" - Роналдиньо. В "Милане" очень нравился Кака, в "Юнайтед" - Роналду. Но в споре между тем, кто лучше, Криш или Лео Месси, не вступаю: это просто два великих футболиста. В итоге остановился на "Реале" и стал симпатизировать этой команде. Пару лет назад, когда оказался на матче Лиги Чемпионов на "Бернабеу", и не мог подумать, что скоро сыграю против мадридцев", - заявил 21-летний хавбек.

В текущем сезоне Ахметов сыграл за ЦСКА 18 матчей и сделал 3 ассиста. СМИ утверждают, что интерес к нему проявляют "Рома" и "Арсенал".

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