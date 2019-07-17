Хавбек ЦСКА Ахметов сделал выбор между Роналду и Месси

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сравнил двух лучших футболистов современности - португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

"Любимый футболист, конечно, Криштиану Роналду с детства. Он является моим кумиром. Приятно просто наблюдать за его мотивацией, менталитетом, за тем, как он работает. В чём его отличие от Месси? Они оба великие. Мало кто может достичь такого уровня, как два этих игрока, в ближайшие годы. Они просто инопланетяне. Не зря они взяли по пять "Золотых мячей".

Они имеют разные стили, но мне с детства просто понравился Роналду. Я всегда за ним наблюдал, брал у него что-то. Конечно, Месси дано, он тоже делает невероятные вещи в плане игры. Роналду просто машина, которая добивается результата за счёт своей колоссальной работы. Это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Они делают невероятные вещи", - сказал Ахметов.

В прошлом сезоне 34-летний Роналду провёл 43 матча в составе "Ювентуса", а 32-летний Месси - 50 в составе "Барселоны".

Португальцу в этих играх удалось отличиться 28 голами и 13 ассистами, в активе аргентинца - 51 мяч и 22 результативные передачи.

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