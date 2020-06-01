Хавбек ЦСКА Ахметов улетел на плановый медицинский осмотр в Германию

Агент хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова рассказал, что 22-летнему игроку пришлось улететь в Германию на плановый медицинский осмотр.

"Ильзат поехал на плановое обследование в Германию, которое должно было состояться раньше, но из-за пандемии перенеслось.



Ничего серьезного. Это связано с травмой плеча, которую он получил в матча с "Зенитом". В Германии границы открыты, клуб отпустил", - цитирует Гегечкори Sport24.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

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