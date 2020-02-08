Хавбек ЦСКА: "Бесспорно, ощущаю себя настоящим конём"

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Хавбек ЦСКА: "Бесспорно, ощущаю себя настоящим конём"

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили высказался о том, что он является воспитанником армейского клуба.

"Можно сказать, что в ЦСКА я с пелёнок. Но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешёл в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нём. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, конём", - сказал 20-летний хавбек.

Марадишвили дебютировал за основу ЦСКА 14 июля 2019 года, с тех пор провёл 3 матча, результативными действиями не отличался.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года. Его рыночная стоимость - 250 тысяч евро.

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