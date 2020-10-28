Хавбек ЦСКА Бистрович высказался о жеребьевке Лиги Европы

Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о соперниках в Лиге Европы, а также прокомментировал календарь "армейцев".

"После жеребьевки я был рад, что мы сыграем с "Динамо". Для нас приятно, что мы играем два раза в неделю. Ты мало тренируешься, но много играешь. Это любят все игроки. Мы хорошо подготовлены к матчам.

Мы очень хорошо готовы и к РПЛ, и к еврокубкам. Надо было в Австрии выиграть. Сейчас хотим исправить ситуацию.

Сейчас у нас много игроков, есть хорошая конкуренция. Каждый игрок может быть и основным, и на замене. Но надо на 100 процентов играть каждый матч", - цитирует Бистровича "СЭ".

Завтра, 29 октября, ЦСКА в Москве проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским "Динамо". Начало игры - в 20:55 (мск).

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