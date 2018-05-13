Хавбек ЦСКА близок к переходу в топ-клуб

Один из европейских топ-клубов намерен оформить трансфер полузащитника ЦСКА Александра Головина до начала Чемпионата Мира-2018, сообщают российские СМИ.

Таким образом, футболист может сменить клуб в ближайший месяц. Сумма трансфера составит порядка 20-25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему Головину проявляют "Челси" и "Арсенал".

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