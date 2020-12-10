Хавбек ЦСКА Кучаев перенес операцию на колене

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Хавбек ЦСКА Кучаев перенес операцию на колене

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию в Германии, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту была проведена операция в связи с повреждением мениска левого коленного сустава. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

В нынешнем сезоне 22-летний Кучаев провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результатианые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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