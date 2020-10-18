Хавбек ЦСКА Кучаев признался, что хочет поиграть за европейский клуб
Хавбек ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как видит свое будущее.
"Амбиции, наверное, есть у всех. Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. Есть разные типы людей, многое зависит от этого. Кто-то не может без дома, без родного языка, это тоже надо учитывать. У нас принять хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Это не значит, что его надо сразу начинать поливать. О себе могу сказать, что я не отношусь к данному типажу. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе", - цитирует ЦСКА слова Кучаева.
22-летний полузащитник - воспитанник ДЮСШ ЦСК. За основную команду ЦСКА Кучаев дебютировал в 2017 году.
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