Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине

Теги цска москваконстантин кучаевкоронавирус

Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поведал о своём времяпровождении в условиях самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.

"Мы решили уехать за город, провести этот период на даче. Хожу в баню, после прыгаю в холодную купель. Также каждый день тренируюсь, занимаюсь в зале. Всё есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Ещё читаю, играю в компьютер. Времени много, на всё хватает. Всем успеваю заняться. Смотрим сейчас сериал "Фарго", пока только первый сезон. Думаю, он многим понравится, советую нашим болельщикам.

Закупился ли я продуктами? Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса - всё, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Всё равно именно эта еда хранится долго, не пропадёт. Получается, никто денег не теряет, всё будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.

С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал ещё в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти всё есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало", - сказал Кучаев.

Напомним, что РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля. Вероятно, пауза в чемпионате затянется до мая.

В текущем сезоне 22-летний Кучаев сыграл за армейцев 27 матчей и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Александр Глеб объяснил, почему отказался от роскошного контракта в ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса

"Барселона" дважды упускала возможность купить Лаутаро Мартинеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов