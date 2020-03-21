Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается на карантине
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поведал о своём времяпровождении в условиях самоизоляции, обусловленной пандемией коронавируса.
"Мы решили уехать за город, провести этот период на даче. Хожу в баню, после прыгаю в холодную купель. Также каждый день тренируюсь, занимаюсь в зале. Всё есть в шаговой доступности, чтобы избежать лишних поездок. Ещё читаю, играю в компьютер. Времени много, на всё хватает. Всем успеваю заняться. Смотрим сейчас сериал "Фарго", пока только первый сезон. Думаю, он многим понравится, советую нашим болельщикам.
Закупился ли я продуктами? Да. Если сравнивать с обычной жизнью, купил достаточно много гречки, макарон, риса - всё, что долго не портится. Но сильно большой паники у меня нет. И я не считаю, что народ паникует. Всё равно именно эта еда хранится долго, не пропадёт. Получается, никто денег не теряет, всё будет использовано со временем. Иногда лучше перестраховаться. Люди видят, что происходит в других странах. Поэтому неизвестно, как будет у нас в ближайшем будущем.
С дефицитом не столкнулся. Возможно, попал ещё в первую волну закупок. Либо был в магазинах, где никого нет. Даже сейчас, заезжая в магазин купить что-то по мелочи, вижу, что почти всё есть. Хотя вчера мы поехали купить мяса для мангала, и его оставалось уже очень мало", - сказал Кучаев.
Напомним, что РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля. Вероятно, пауза в чемпионате затянется до мая.
В текущем сезоне 22-летний Кучаев сыграл за армейцев 27 матчей и сделал 2 ассиста.
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