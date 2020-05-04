Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, чем занимается во время карантина

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, как проводит время на карантине, который был введен из-за пандемии коронавируса.

На данный момент находится дома в Рязани.

"Просыпаюсь где-то в 12:00, сейчас режима нет. Но и ложусь я не в 22:00, а часа в 3 ночи. Просыпаюсь, завтракаю, занимаюсь языком, иду тренироваться. После тренировки принимаю душ, а затем читаю. Могу сходить к другу, поиграть на компьютере", - рассказал Кучаев.

Розыгрыш РПЛ приостановлен до 31 мая. Возможно, сезон будет досрочно прерван.

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