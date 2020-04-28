Хавбек ЦСКА Кучаев рассказал, покинет ли Гончаренко клуб

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался об информации о том, что главный тренер Виктор Гончаренко может покинуть клуб в конце сезона. Об этом сообщает Sport24.

Ранее один из телеграм-каналов сообщил о том, что специалист в скором времени уйдет из команды.

"Уже привык, что иногда у нас такое пишут, чтобы подогреть ажиотаж, который и так разгорелся вокруг наших результатов, когда выступают с инициативой "гнать нужно нашего тренера". СМИ начинают это подогревать нелепыми слухами. Если бы такое произошло, думаю, Виктор Михайлович нам бы первым сказал. Все у нас нормально, никто никуда не уходит. Думаю, каждый в команде и так понимает, что в СМИ всегда верить не надо", - сказал Кучаев.

На данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Гончаренко в ЦСКА начинал ассистентом главного тренера Леонида Слуцкого в 2015 году. После ухода специалиста он возглавил клуб в 2016 году.

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