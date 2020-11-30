Хавбек ЦСКА Кучаев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев приступил к тренировкам по индивидуальной программе после выздоровления от коронавируса, сообщает Sport24.
По сведениям издания, Кучаев сдал отрицательный тест на COVID-19. Есть вероятность, что хавбек сможет сыграть в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с австрийским "Вольфсбергом" (3 декабря).
В нынешнем сезоне 22-летний Кучаев провел за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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