Хавбек ЦСКА может пропустить несколько месяцев

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме полузащитника Константина Кучаева.

"Уже понятно, что с Кучаевым? К сожалению, это наверняка разрыв крестообразной связки", - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Сам Кучаев пока не подтверждает информацию о серьезной травме: "Как моё здоровье? The Best!", - сказал хавбек.

В этом сезоне 20-летний Кучаев провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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