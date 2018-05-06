Хавбек ЦСКА может пропустить несколько месяцев

Теги цска москваконстантин кучаев

Хавбек ЦСКА может пропустить несколько месяцев

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травме полузащитника Константина Кучаева.

"Уже понятно, что с Кучаевым? К сожалению, это наверняка разрыв крестообразной связки", - приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.

Сам Кучаев пока не подтверждает информацию о серьезной травме: "Как моё здоровье? The Best!", - сказал хавбек.

В этом сезоне 20-летний Кучаев провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Гончаренко разозлен травмой Кучаева, несмотря на победу над "Арсеналом". | http://soccernews.ru

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