Хавбек ЦСКА Мухин назвал любимых футболистов
Фото твиттер ЦСКА / Автор неизвестен
Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, какие игроки ему нравятся.
"Любимый футболист - Поль Погба, потому что он играет в моём любимом клубе - "Манчестер Юнайтед". Мне нравится, как он думает на поле, делает передачи, выполняет отборы. Канте также делает очень большой объём, совершает много отборов", - сказал новичок армейцев.
Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА за 170 тысяч евро и заключил контракт на пять сезонов.
В новой команде юному игроку доверили 6-й номер, под которым много лет выступал Алексей Березуцкий.
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