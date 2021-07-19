Хавбек ЦСКА Мухин назвал любимых футболистов

Фото твиттер ЦСКА / Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, какие игроки ему нравятся.

"Любимый футболист - Поль Погба, потому что он играет в моём любимом клубе - "Манчестер Юнайтед". Мне нравится, как он думает на поле, делает передачи, выполняет отборы. Канте также делает очень большой объём, совершает много отборов", - сказал новичок армейцев.

Мухин перешёл из "Локомотива" в ЦСКА за 170 тысяч евро и заключил контракт на пять сезонов.

В новой команде юному игроку доверили 6-й номер, под которым много лет выступал Алексей Березуцкий.

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