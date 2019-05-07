Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Теги цска москваиван обляковсебастьян дриуссилука джорджевич

Хавбек ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура РПЛ

Российская Премьер-Лига в своём официальном твиттере назвала лучше игрока турнира по итогам 27-го тура.

Победителем голосования в социальной сети "ВКонтакте" стал полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

20-летний футболист набрал 36,87 процентов голосов, что позволило ему опередить нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси (27,4%) и форварда "Арсенала" Луку Джорджевича (17,52%).

Напомним, что Обляков сделал две голевые передачи в матче против "Динамо" (2:2).

Не пропустите: Опубликована символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии InStat. | http://soccernews.ru
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