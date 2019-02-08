Хавбек ЦСКА перенёс операцию на мениске

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенёс операцию в одной из немецких клиник, сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство потребовалось 20-летнему футболисту в связи с травмой медиального мениска. Сроки восстановления хавбека пока неизвестны.

В текущем сезоне Кучаев сыграл за ЦСКА всего 5 матчей. Это обусловлено тем, что воспитанник армейцев долго не играл из-за реабилитации после разрыва передней крестообразной связки левого колена.

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