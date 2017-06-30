Хавбек ЦСКА перейдет в тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" согласовал аренду полузащитника ЦСКА Сергея Ткачева, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, туляки арендуют футболиста до лета 2018 года.

В минувшем сезоне 28-летний Ткачев выступал за "Крылья Советов" на правах аренды, провел 20 матчей и забил 2 гола. Его контракт с армейцами действует до 31 декабря 2019 года.

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