Хавбек ЦСКА пропустит полгода из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров надолго выбыл из строй из-за тяжелой травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшее время ему будет сделана операция. Обычно сроки восстановления после таких травм составляют 6-7 месяцев.

Во второй половине минувшего сезона 22-летний Макаров выступал на правах аренды за "Тосно", провел за клуб 8 матчей и выиграл Кубок России.

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