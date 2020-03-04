Хавбек ЦСКА Сигурдссон: "Мы готовы к битве со "Спартаком"

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Хавбек ЦСКА Сигурдссон: "Мы готовы к битве со "Спартаком"

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал об ожиданиях от матча 1/4 финала Кубка России со "Спартаком". Об этом сообщается на официальном сайте "армейцев".

"Нас ждет мощное противостояние, главное дерби страны. Мы готовы к матчу. Хотим пройти весь путь в кубке. Мы готовы к битве", - сказал игрок.

Встреча команд пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена" сегодня, 4 марта. Начало - в 19:30 мск.

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