Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

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Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ. Об этом сообщает "Чемпионат".

"РПЛ более агрессивный и закрытый чемпионат, чем исландский. Тут много борьбы, столкновений. В матче с "Сочи" у меня впервые была серьезная травма. Против ЦСКА многие команды играет жестко, но в той встрече "Сочи" играл слишком агрессивно.

Хотелось бы видеть вмешательство судей в процессе. Но жаловаться бессмысленно. Сейчас ничего не изменить", - сказал Сигурдссон.

20-летний полузащитник в этом сезоне участвовал в 14 матчах РПЛ, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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