Хавбек ЦСКА Сигурдссон возвращается в Россию из Исландии
Хавбек ЦСКА Арнор Сигурдссон вылетел из Исландии в Россию. Футболист находился там на время пандемии коронавиурса.
20-летний игрок в сторис опубликовал фотографию из самолета и написал: "Возвращаюсь в Россию". В Москве полузащитник сдаст тест на коронавирус и отсидит двухнедельный карантин.
Ранее в Москву вернулись хорваты Никола Влашич и Кристиян Бистрович, а также словенец Яка Бийол.
Чемпионат России будет возобновлен 21 июня.
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