Хавбек ЦСКА Тикнизян отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"

Фото: инстаграм Наира Тикнизяна/Автор неизвестен

Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес "Локомотив".

"У меня игра с "Динамо" впереди, все мысли об этом. Остальные слухи остаются в прессе. Меня это вообще не волнует. Надо побеждать "Динамо", дальше будем смотреть", — приводит слова Sport24.

21-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "армейский" клуб 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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