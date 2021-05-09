Хавбек ЦСКА Тикнизян отреагировал на информацию об интересе "Локомотива"
Фото: инстаграм Наира Тикнизяна/Автор неизвестен
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал информацию о том, что к нему проявляет интерес "Локомотив".
"У меня игра с "Динамо" впереди, все мысли об этом. Остальные слухи остаются в прессе. Меня это вообще не волнует. Надо побеждать "Динамо", дальше будем смотреть", — приводит слова Sport24.
21-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел за "армейский" клуб 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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