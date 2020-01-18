Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде"

Теги наир тикнизянцска москваавангард курск

Хавбек ЦСКА Тикнизян продолжит карьеру в "Авангарде"

Хавбек ЦСКА Наир Тикнизян будет играть в аренде в курском "Авангарде". Об этом сообщает Sport24.

По данным источника, курский клуб намерен арендовать 20-летнего футболиста до конца сезона-2019/20 без права последующего выкупа.

Сегодня, 18 января, полузащитник отправился в расположение "Авангарда" в Сочи.

Тикнизян в этом сезоне провел 2 матча за главную команду ЦСКА.

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