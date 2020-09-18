Хавбек ЦСКА в шаге от перехода в "Ганновер"

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Германии.

По информации Sport24, 21-летний футболист уже прилетел в указанную страну для прохождения медобследования перед переходом в "Ганновер".

Переговоры между клубами об аренде словенца с правом последующего выкупа находятся на завершающей стадии.

Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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