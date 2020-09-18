Хавбек ЦСКА в шаге от перехода в "Ганновер"
Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол с высокой долей вероятности продолжит карьеру в Германии.
По информации Sport24, 21-летний футболист уже прилетел в указанную страну для прохождения медобследования перед переходом в "Ганновер".
Переговоры между клубами об аренде словенца с правом последующего выкупа находятся на завершающей стадии.
Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сыграл 66 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
Не пропустите: Новичок ЦСКА Эджуке поделился воспоминаниями о поездке в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
главное
-
Жена Кокорина переболела коронавирусом
-
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится
-
Стать легендой в 17, отказать "Манчестер Юнайтед", прийти, чтобы заменить Санчо: почему Джуд Беллингем - будущее "Боруссии"?
-
"Динамо" рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера
Лента новостей
-
Одноклубник Головина заразился коронавирусом
-
Прядкин прокомментировал решение не проводить матч "Ростов" - "Ротор"
-
"Челси" снова отправит Дзаппакосту в аренду
-
Геркус - о вылете "Динамо" из Лиги Европы: "Такому колхозу мы проигрываем впервые"
-
"РБ Лейпциг" хочет усилиться экс-вингером "Баварии"
-
Хавбек ЦСКА в шаге от перехода в "Ганновер"
-
Почеттино назвал клубы, которые предлагали ему пост главного тренера
-
"Зенит" сохраняет интерес к Де Паулю
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
У игрока "Спартака" подозрение на разрыв крестообразной связки колена
-
Агент Селюк порассуждал о причинах раннего вылета "Динамо" из Лиги Европы
-
Почеттино назвал команду, которую мечтает тренировать
-
Жена Кокорина переболела коронавирусом
-
1
"Ротор" опубликовал заявление об отмене матча с "Ростовом"
-
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Официально: матч "Ростов" - "Ротор" не состоится
-
"Эвертон" не платил "Реалу" за Хамеса
-
Стать легендой в 17, отказать "Манчестер Юнайтед", прийти, чтобы заменить Санчо: почему Джуд Беллингем - будущее "Боруссии"?
-
"Динамо" рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20