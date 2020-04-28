Хавбек ЦСКА выступил против признания "Зенита" чемпионом России

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев заявил, что он отрицательно относится к признанию "Зенита" победителем Российской Премьер-Лиги, если сезон не будет возобновлен из-за пандемии коронавируса.

"Чемпионат России стоит возобновлять! Я обеими руками за то, чтобы доиграть. Надо закончить этот чемпионат, чтобы кто должен, тот вылетел, а кто должен - вышел в Лигу чемпионов. Я всегда придерживаюсь мнения, что пока "Зенит" не стал чемпионом официально, то говорить так не стоит. Каким бы отрыв ни был, "Зенит" - просто ближе всех к чемпионству. Вот и все", - приводит слова Кучаев Sport24.

После 22 туров "Зенит" является лидером чемпионата России, набрав 50 очков. На девять очков от петербургского клуба отстают "Локомотив" и "Краснодар". ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Чемпионов на пять очков.

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