Хавбек ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи отбора Евро-2020

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в сборную Хорватии для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

21 марта Хорватия на своем поле сыграет с Азербайджаном, 24 марта хорваты проведут выездную встречу с Венгрией.

Полностью список вызванных игроков в сборную Хорватии выглядит так:

вратари: Ловре Калинич ("Астон Вилла", Англия), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Симон Слуга ("Риека")

защитники: Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуе Чалета-Цар ("Марсель", Франция), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Марин Леовац ("Динамо" Загреб), Антонио Милич ("Андерлехт", Бельгия);

полузащитники: Лука Модрич ("Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Милан Бадель ("Лацио", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Марко Рог ("Севилья", Испания), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Филип Брадарич ("Кальяри", Италия);

нападающие: Иван Перишич ("Интер", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Марко Пьяца ("Фиорентина", Италия), Никола Влашич (ЦСКА, Россия), Йосип Брекало ("Вольфсбург", Германия).

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