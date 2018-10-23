Хавбек ЦСКА заявил, что хочет поиграть в Испании

Теги цска москваникола влашич

Хавбек ЦСКА заявил, что хочет поиграть в ИспанииПолузащитник ЦСКА Никола Влашич надеется поиграть в чемпионате  Испании.

По словам футболиста, в Примере играют в техничный футбол.

"В будущем я хотел бы поиграть в испанской лиге, там очень техничный футбол. За последние 10 лет лига остается топовой, где все клубы пытаются играть на победу. В английской премьер-лиге играют только первые пять-шесть клубов, которые тренируют иностранцы, такие как Гвардиола или Клопп. Другие больше думают о защите, делают ставку на физику, и это не мой футбол.

Итальянский футбол? Я общался со своими соотечественниками, играющими в Италии: у них мало свободы, потому что они уделяют больше внимания тактике. Нелья отправиться в Италию и быть уверенным, что точно будешь играть. Поэтому я считаю, что по крайней мере, до 25-26 лет я не буду принимать предложения из Серии А", - отметил он. | http://soccernews.ru

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