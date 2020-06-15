Хавбек Дэвис признан лучшим игроком "Баварии" в мае
Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис стал лучшим игроком клуба в мае. Футболист набрал 37% голосов, передает пресс-служба клуба.
Напомним, чемпионат Германии возобновился 16 мая.
На звание стать лучшим также претендовали Йозуа Киммих (30%), Томас Мюллер (14%), Бенжамен Павар (6%) и Леон Горецка (5%).
В прошлом месяце 19-летний футболист участвовал в 4 матчах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20