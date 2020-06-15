Хавбек Дэвис признан лучшим игроком "Баварии" в мае

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Хавбек Дэвис признан лучшим игроком "Баварии" в мае

Хавбек "Баварии" Альфонсо Дэвис стал лучшим игроком клуба в мае. Футболист набрал 37% голосов, передает пресс-служба клуба.

Напомним, чемпионат Германии возобновился 16 мая.

На звание стать лучшим также претендовали Йозуа Киммих (30%), Томас Мюллер (14%), Бенжамен Павар (6%) и Леон Горецка (5%).

В прошлом месяце 19-летний футболист участвовал в 4 матчах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

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