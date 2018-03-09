Хавбек "Динамо" Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

20-летний украинец стал победителем голосования болельщиков, набрав 60 процентов голосов. В борьбе за награду он опередил хавбека "Арсенала" Генриха Михитаряна (33%), вингера "Ред Булл Зальцбург" Валона Беришу (4%) и защитника "Лиона" Марсело (3%).

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Лацио" Цыганков забил гол и сделал результативную передачу.

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